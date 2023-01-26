وزيرة الثقافة تنظم لقاءً تقييميا للجمعيات الثقافية والفنية

أشرفت عشية اليوم الخميس٬ بقصر الثقافة مفدي زكرياء، وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي٬ على عقد لقاء تقييمي للجمعيات الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المادي والمرافقة في إنجاز المشاريع، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ أن اللقاء شهد حضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي والبيئي، الأمين العام للمحافظة السّامية للغة الأمازيغية، إطارات من وزارة الثقافة والفنون، رؤساء وممثلي الجمعيات الثقافية والفنية وفعاليات المجتمع المدني.

وأشار ذات البيان٬ أن هذا اللقاء جاء تشجيعًا وتقديرًا للجمعيات على مبادراتها الهادفة والقيمة، التي صنعت مشاهد ثقافية وفنية في مختلف مناطق الوطن.

وكشفت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة٬ أن وزارة الثقافة والفنون ترمي إلى تمكين المجتمع المدني وإحتضان المبادرات والمساهمة في دعم الجمعيات الحاملة للمشاريع الثقافية والفنية٬ من خلال منح الدعم المادي والمعنوي وكذا المرافقة في تجسيد البرامج ذات الطابع الثقافي والفني، من أجل خلق ديناميكية وإشعاع ثقافي مستمر ومتجدد، لاسيما الجمعيات التي قدمت تصورات برامج هادفة ومضامين.

وأكدت مولوجي أن للوزارة تسعى إلى تكريس الجهود لبعث الاشعاع الثقافي وتمكين الشباب المبدع، إضافة إلى تثمين وإبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي٬وذلك في ظل الاستراتيجية الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬ وتنفيذًا للبند الثامن من إلتزاماته الأربعة والخمسين 54، الذي ينص على بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمـل مسؤوليته وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن٬ يذكر البيان.

كما أعلنت بالمناسبة٬ الوزيرة عن فتح الدورة الأولى لاستقبال المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي، بداية من اليوم وإلى غاية 25 فيفري 2023 عبر المنصة الرقمية المُخصصة لهذا الغرض على موقع وزارة الثقافة والفنون٫ وذلك تنفيذًا لمخطط الدّعم برسم السنة الجارية 2023 الذي يرفع التحديات للنهوض بالعمل الجمعوي إلى مستوى أعلى من الابداع٫ في خلق تصور برامج ومشاريع ثقافية حديثة ومبتكرة.

وكما عرف اللقاء تقديم عملية الدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية خلال سنة 2022، والتي بلغ عددها 294 جمعية من الجهات الأربعة للوطن مختصة في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وكذا عروض للمشاريع الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المالي التي تم إنتقاؤها من جهة أخرى٫ وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد “عَبد المَجيد تَبون”، وتنفيذًا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى إرساء مجتمع مدني حرّ وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا في المجتمع كمرافق للعمل العمومي وكذا تشجيع الشراكة وترقيتها المستمرة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية.

وكما انتهى اللقاء بتوقيع وزير الثقافة٫ لإتفاقية إطار مع نور الدين بن ابراهم٬ رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، من أجل ترقية وتعزيز التنسيق بينهما في مجال مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بميدان الثقافة والفنون.

حورية سعداوي

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