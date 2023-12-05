وزيرة الثقافة تفتتح ورشة عمل حول قانون السينما

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، صبيحة اليوم، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، بالعاصمة، على افتتاح ورشة عمل حول متابعة توصيات الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية، والتحضير لمشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة بقانون الصناعة السينماتوغرافية، وذلك بحضور إطارت من الوزارة، إلى جانب نخبة من الفاعلين في المجال السينمائي على غرار الخبراء والمنتجين و محترفي المهن السينمائية.

واندرج هذا اللّقاء العملي حسب بيان وزارة الثقافة، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة والفنون في المقاربة التشاركية في صناعة القرار الثقافي، وضمان الفعالية والاحترافية من خلال الاستشارة المستمرة والتنسيق المتواصل بين وزارة الثقافة والفنون و مختلف الفاعلين في المجالات الثقافية والفنية.

جدير بالذكر أن هذه الورشة ستستمر ليومين، و ينتظر أن يُتوَّج هذا اللّقاء بمخرجات عملية تسهم في ضبط و صياغة المواد و الآليات ذات الصلة بالصناعة السينماتوغرافية، يختم بيان الوزارة.