وزيرة الثقافة تصدر تعليمتين وِزاريتين

أمرت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، في تعليمات مستعجلة، إلى استكمال عملية الإدماج والتوظيف. وفقا للشروط القانونية المحددة في أجل أقصاه 31 مارس الجاري.

و أوضحت مولوجي، أن إدماج المستفيدين يكون من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. والموجودين في وضعية قانونية إلى غاية 31 أكتوبر 2019.

وأكدت ات المتحدثة أن قطاع الثقافة والفنون قد استكمل عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في المؤسسات ذات الطابع الإداري. ماعدا بعض الحالات الاستثنائية التي سوف يتم الفصل فيها لاحقا من طرف اللجان الولائية للإدماج .

كما طالبت وزيرة الثقافة القائمين على المهمة ، بلوقوف شخصياً على إنجاح هذه العملية، وموافاتها بحصيلة إنجازها. وهذا قبل التاريخ المحدد بإرسالها عبر البريد الإلكتروني sdpam-culture.gov.dz ، مشددة على أنها تولي عناية فائقة لتنفيذ هذه العملية والالتزام بها على أكمل وجه.

وفي تعليمة وزارية ثانية، أمرت نفس المسؤولة باستغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعنية للتوظيف الخارجي. أو الترقية دون الحاجة إى استصدار رخص استثنائية.

وجاء في نص التعليمة :” “في إطار الحرص على الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الممنوحة لقطاعنا الوزاري واثر تلقي القطاع طلبات من المؤسسات الثقافية الواقعة تحت الوصاية، تلتمس تراخيص استثنائية من أجل إجراء عملية التوظيف الخارجي أو الترقية، فإنه وحسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير”. “الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، يمكنكم استغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعنية للتوظيف الخارجي أو الترقية”. “دون الحاجة إلى استصدار رخص استثنائية”.

وعليه، أطلب منكم الحرص شخصياً على استغلال هذه المناصب المالية المحررة قصد تدعيم هياكلكم بالعنصر البشري الكفء إنني أولي عناية فائقة لتنفيذ هذه التعليمة ، والالتزام بها على أكمل وجه

ليديا كبيش

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