وزيرة الثقافة: اللغة العربية تبوأت مكانة عالية

18 ديسمبر، 2022

أكدت وزيرة الثقافة، الدكتورة صورية مولوجي، أن اللغة العربية لغة القرآن المقدس، تبوأت مكانة عالية، منذ نهاية القرن 20.

وأضافت مولوجي، أن اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في الأمم المتحدة. مبرزة أن جامعات الجزائر درست قبل قرون مختلف العلوم باللغة العربية.

ولفتت ذات المتحدثة، الى أن اللغة العربية وما قدمته من إبداع للعلوم الانسانية، سمح لها بثراء الثقافات الانسانية، مؤكدة أنها تعمل على أن تكون اللغة العربية، لغة العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزيرة الثقافة على أن الإحتفاء باللغة العربية لم يعد واجب العرب فقط.

ليديا كبيش

18 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

وزارة البيئة تسجل 1810 مخالفة و 1217 عقوبة في ظرف 8 أشهر

30 نوفمبر، 2020

حكار يؤكد: مكانة المجمّع النفطي الجزائري تعززت في الأسواق العالمية

20 يوليو، 2022

نساء مغربيات يكشفن تورّط الإعلام المغربي في تصفية الحسابات السياسية باستغلال قضايا الجنس و الاغتصاب

5 مارس، 2021

 توقيع إتفاقية لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل

13 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: