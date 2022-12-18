وزيرة الثقافة: اللغة العربية تبوأت مكانة عالية

أكدت وزيرة الثقافة، الدكتورة صورية مولوجي، أن اللغة العربية لغة القرآن المقدس، تبوأت مكانة عالية، منذ نهاية القرن 20.

وأضافت مولوجي، أن اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في الأمم المتحدة. مبرزة أن جامعات الجزائر درست قبل قرون مختلف العلوم باللغة العربية.

ولفتت ذات المتحدثة، الى أن اللغة العربية وما قدمته من إبداع للعلوم الانسانية، سمح لها بثراء الثقافات الانسانية، مؤكدة أنها تعمل على أن تكون اللغة العربية، لغة العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزيرة الثقافة على أن الإحتفاء باللغة العربية لم يعد واجب العرب فقط.

ليديا كبيش

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