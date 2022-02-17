وزيرة الثفافة تكشف عن تاريخ تدشين دار البارود

كشفت اليوم الخميس وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، انه سيتم تدشين دار البارود، بتاريخ 23 فيفري الجاري.

وأكدت شعلال، في ردها على أسئلة نواب البرلمان الشفوية، أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على ترميم قلعة الجزائر، وأن قائمة الجرد الثقافي، موجودة بمقر وزارة الثقافة، مبرزة أن مصالحها تعمل على تحيينها كلما اكتشف مقوعا جديد.

وقالت ذات المتحدثة، أن:” تراثنا اللامادي شاسع، حيث تحتوي الولاية الواحدة، على تقاليد مختلفة”، مؤكدة أن مصالحها تحرص على تسجيله وتثمينه، مبرزة أن مقاربة اقتصاد التراث الثقافي تنطبق على كل ولايات الوطن، وفق ما تنص عليه التنظيمات والتزامنا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كما كشفت وزيرة الثقافة، أن مصالحها شرعت في احصاء المواقع التي يمكن استغلالها بموجب عقود امتياز، معلنة عن وضع مسالك سياحية لترقية السياحة الوطنية.

ليديا كبيش

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