وزيرة التضامن تؤكد على تعزيز الرعاية لكبار السن في اليوم العالمي للأشخاص المسنين

1 أكتوبر، 2023

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو،خلال زيارتها لمركز الأشخاص المسنين ببلدية تلمسان في إطار احتفالات اليوم العالمي لكبار السن في الأول من أكتوبر، على التزام قطاعها بتعزيز رعاية واهتمام كبار السن.

وأشارت الوزيرة إلى جهود القطاع في تعزيز رعاية المسنين من خلال إدماجهم في الوسط الاجتماعي والاستفادة من خبراتهم، وتأسيس المزارع النموذجية البيداغوجية وتوسيعها عبر 32 دار للمسنين على مستوى البلاد.

وأضافت أن القطاع يعتمد على منصة للتبليغ عن الأشخاص المسنين في وضع صعب ويقدم مشاريع مصغرة ومكيفة لكبار السن، بالإضافة إلى الإعانات المباشرة مثل المنح الاجتماعية.

وشددت الوزيرة على أن الجزائر قادرة على حماية حقوق الأشخاص المسنين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية من خلال الترسانة القانونية والتدابير الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة تحديث بعض مواد القانون لمواكبة احتياجات هذه الفئة.

وخلال زيارتها للمركز، قامت الوزيرة بجولة في معرض يعرض إنجازات المرأة المنتجة وورش محو الأمية وتعليم الكبار وأنشطة تربية الأسماك والخياطة، إلى جانب زيارة المزرعة النموذجية البيداغوجية.

خديجة مقداد

1 أكتوبر، 2023

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