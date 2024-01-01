وزيرة التضامن الوطني: 33 ألف تلميذ معاق مسجلون بالمؤسسات المتخصصة موسم 2023 /2024

أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن تسجيل 33 ألف تلميذ معاق خلال الموسم الجاري بمختلف المؤسسات المتخصصة تحت وصاية القطاع إلى جانب الأقسام الخاصة بالمؤسسات التربوية العادية.

وجاء ذلك على هامش إشرافها يوم أمس بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي بتيبازة رفقة كاتارينا جوهانسون. رئيسة المكتب الأممي لليونيسيف بالجزائر على اختتام دورة تكوينية.

وقالت كريكو :”أن 33 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة. تم تسجيلهم بـ 239 مؤسسة متخصصة و 17 ملحقة. إلى جانب الـ 1194 أقسام متخصصة بمؤسسات التربية المفتوحة لهم ضمن إطار سياسة الإدماج الاجتماعي و البيداغوجي لهذه الفئة”

وأكدت ذات المتحدثة أن الجزائر انتهجت سياسة إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال مع الحرص على التكفل النفسي. والبيداغوجي القبلي للأطفال تحضيرا لهم على الاندماج في المجتمع من خلال تأهيلهم على مهارات التواصل و الحوار داخل الأسرة و مع محيطهم.

واعتبرت الوزيرة نتائج تلك السياسة مثمرة إذ أفضت إلى افتتاح 1194 قسم متخصص بالمؤسسات التربوية في إطار التعليم العادي. مضيفة أن قطاعها يصبو حاليا إلى تجديد مهارات المربيين المتخصصين في مجالات التكنولوجيات الحديثة و الرقمنة

رمزي أحمد توميات

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