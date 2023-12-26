وزيرة التضامن الوطني: الطفولة في الجزائر تحظى باهتمام خاص من السلطات

وزيرة التضامن الوطني: الطفولة في الجزائر تحظى باهتمام خاص من السلطات

أكدت اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الطفولة في الجزائر تحظى باهتمام خاص من السلطات العليا للبلاد التي كرّست التزام الدولة لهذه الفئة.

وجاء ذلك في كلمتها خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الوطنية للكتابة بالمديرية العامة لسوناطراك اليوم.

وأفادت كريكو أن سوناطراك أحد أهم المساهمين في العمل على اجتماعية الدولة، مُبدية إعجابها بالمواضيع المتنوعة والثرية الذي تم معالجتها في المسابقة.

وشكرت ذات المتحدثة الأسر الجزائرية على محافظتها على الطفولة التي تُعتبر الحلقة الأهم في المجتمع، مضيفة أن تكريمات الرئيس للطفولة تهدف دائما إلى الاستثمار في مستقبلهم.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...