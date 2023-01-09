وزيرة البيئة في زيارة تفقدية لولاية الطارف اليوم

باشرت اليوم الإثنين، وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، سامية موالفي، النقطة الأولى “جامعة الشاذلي بن جديد” من زيارة العمل والتفقد التي خصت بها ولاية الطارف.

حيث جابت الوزيرة أجنحة المعرض البيئي المنظم بالمناسبة، والذي عرف مشاركة الـمجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال البيئة، وكذا مؤسسات مختصة في المجال وكذا مجال الطاقات المتجددة.

كما عرف المعرض كذلك حضور أجنحة مختلفة مخابر وحاضنة أعمال الجامعة، المؤسسات تحت وصاية القطاع،وتعاونيات المرأة الريفية الذين استفادوا رفقة الوزارة من مشاريع في إطار برنامج التعاون الجزائري الألماني genbi.

وحيث تم في الأخير التوقيع على اتفاقية تعاون بين مديرية البيئة للولاية والكشافة الإسلامية الجزائرية، محافظة الطارف.