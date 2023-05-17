وزيرة البيئة تستقبل سفير كوريا الجنوبية بالجزائر

إستقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب مساء أمس بمقر الوزارة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، حسب بيان الوزارة.

و تناول اللقاء عدة مواضيع تعنى بقطاع البيئة والطاقات المتجددة وسبل تطوير التعاون بين البلدين ، خاصة فيما تعلق بملف مجابهة التغيرات المناخية، حيث عرضت الوزيرة جهود الجزائر على الصعيدين المحلي والدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال المخطط الوطني للمناخ ومخططات التكيف المحلية، ومساهمات الجزائر في مجهود المجتمع الدولي على غرار المصادقة على تمويل المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية من طرف الصندوق الأخضر للمناخ للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، يضيف البيان.

كما أبدى السفير استعداد بلاده لدعم الجزائر من خلال وضع شبكة مراقبة الهواء في الجزائر العاصمة كمشروع نموذجي، مضيفا أن كوريا الجنوبية مستعدة لمرافقة الجزائر في مجال الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الكهروضوئية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن التعاون سيشمل تعزيز القدرات ونقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة في المجال، وأن المؤسسات الكورية مستعدة للقدوم إلى الجزائر والعمل مع نظيراتها الجزائرية.

و من بين أهم الملفات التي تم التطرق إليها حسب البيان، مشروع تثمين النفايات بالمعالجة الحرارية المولدة للطاقة، ليختتم اللقاء بتوجيه السفير شكره للوزيرة لدعوة بلده للمشاركة كضيف شرف في الطبعة القادمة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة.

شرف الدين عبد النور

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