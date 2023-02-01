وزيرا الصناعة والتجارة يدعوان لمضاعفة الجهود لرفع نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية

دعا كل من وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق و وزير الصناعة أحمد زغدار، إلى ضرورة الرفع من نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية لولوج عالم التصدير.

وأوضح رزيق في تصريح صحفي أن الدولة سترافق المؤسسات الاقتصادية المختصة في التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية في عملية التصدير شريطة أن ترفع من نسبة الإدماج التي يتعين أن تتجاوز 40 بالمائة.

وأشار ذات المتحدث، الى أن برنامج قطاعه الوزاري لدعم المنتجات الوطنية التي لها قدرات التصدير على غرار شعبتي الزيت والتمور الذي انطلق بالجزائر العاصمة سيختتم بولاية برج بوعريريج من خلال الأبواب المفتوحة على المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية التي أصبحت ذات نوعية جيدة وتنافسية في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأضاف وزير التجارة بالقول:” نهدف أيضا إلى الرفع من حجم الصادرات من خارج المحروقات إلى أن تصل قيمة الصادرات للسنة الجارية 2023 إلى 250 مليون دولار”.

ومن جهته أكد وزير الصناعة على أن المنتجات الجزائرية أصبحت ذات جودة و نوعية تضاهي المنتجات المستوردة كما أن بعض المنتجات الإلكترونية بلغت فيها نسبة الإدماج بين 80 و90 بالمائة.

وأضاف زغدار بالقول: “هي تجارب مشجعة نأمل أن تحذو حذوها منتجات في شعب أخرى، على غرار النسيج والجلود والحديد والكهرباء”، كاشفا أن قطاعه الوزاري يعمل على تحيين مرسوم لإعداد شبكة إدماج ملائمة من خلال تحديد نسبة إدماج دنيا لمنتجات المتعاملين الاقتصادين.

وذلك بهدف الاستفادة من التحفيزات الجبائية, مما سيسمح بتوفير منتوج بتكلفة أقل و سعر مناسب يضاهي المنتجات المستوردة، يضيف ذات المتحدث

أما بخصوص جهاز الكشف عن تسربات الغاز الذي يصنع من طرف شركة خاصة مختصة في صناعة التجهيزات الإلكترونية بالولاية، قال وزير الصناعة أنه :”سيتم عرض هذا المنتوج على الجهات المختصة وفي حال حصوله على المطابقة سيتم توقيف استيراده شريطة أن تضمن تغطية احتياجات السوق الوطنية”.

رمزي أحمد توميات

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