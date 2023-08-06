وزيرا الداخلية و التضامن الوطني بغليزان لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن عامر حراث

تنقل اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية، كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد، و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، إلى بلدية زمورة بولاية غليزان أين قدما تعازي الرئيس تبون، لعائلة شهيد الواجب الوطني، بن عامر حراث (رحمه الله )، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة.

كما قدم الوزيران للعائلة، الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، أين جدد وزير الداخلية، التذكير بحرص رئيس الجمهورية على تقاسم هذه الظروف الصعبة مع كل عائلات الضحايا و تبليغهم صادق المواساة.

شرف الدين عبد النور