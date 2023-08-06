وزيرا الداخلية و التضامن الوطني بغليزان لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن عامر حراث

6 أغسطس، 2023
وزيرا الداخلية و التضامن الوطني بغليزان لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن عامر حراث

تنقل اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية، كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد، و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، إلى بلدية زمورة بولاية غليزان أين قدما تعازي الرئيس تبون، لعائلة شهيد الواجب الوطني، بن عامر حراث (رحمه الله )، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة.

كما قدم الوزيران للعائلة، الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، أين جدد وزير الداخلية، التذكير بحرص رئيس الجمهورية على تقاسم هذه الظروف الصعبة مع كل عائلات الضحايا و تبليغهم صادق المواساة.
شرف الدين عبد النور
6 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

نائب اوروبي ينبه المفوضية الاوروبية بخطورة استعمال المغرب للهجرة كورقة ابتزاز لاسبانيا

1 يونيو، 2021

إقالة مدير الإقامة الجامعية “الشهيدة عائشة شنوي” ببومرداس

1 مارس، 2022

Algérie Ferries تدعو المسافرين المرفقين بحيوانات أليفة للتقيد بهذه الشروط

9 مايو، 2023

ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر

31 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: