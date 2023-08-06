وزيرا الداخلية والتضامن الوطني يقدمان واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب مختاري جلول بمناصر في تيبازة

حلّ صبيحة هذا الأحد وزير وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد، مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، ببلدية مناصر في ولاية تيبازة، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني مختاري_جلول (رحمه الله ) الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة. كما قدما للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

وأكّد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بعائلات شهداء هذه الحرائق و مرافقتهم، مشيدا على التضحيات البطولية لشباب الجزائر من منتسبي الجيش الوطني الشعبي. كما أكد على عقيدة الذود عن الوطن المترسخة لدى ابناء الجزائر من أحفاد الشهداء.

وتأتي هذه الزيارة مواصلة لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن بتكليف من رئيس الجمهورية.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

ش.ن

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