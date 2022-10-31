 وزراء خارجية عرب ورؤساء وفود يحضرون ملحمة حول تاريخ الجزائر

حضر مساء أمس الأحد، وزراء خارجية عرب ورؤساء وفود, مشاركين في القمة العربية ال31 التي تحتضنها الجزائر في 1 و2 نوفمبر، ملحمة تاريخية كبرى بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، إحياء للذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية.

وعرف هذا العرض، الذي جاء تحت شعار “ملحمة شعب وعزة أمة”، والذي تزامن مع انعقاد الدورة ال31 للقمة العربية، حضور كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وضيوف الجزائر وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي وأعضاء من الحكومة ومجاهدات ومجاهدين.

وأشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على افتتاح الحفل، حيث قال ان :”اختيار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتاريخ الفاتح نوفمبر لعقد القمة العربية يعكس حرص الجزائر على جمع الأشقاء ولم الشمل العربي، كما جمعت الثورة التحريرية بالأمس قلوب وأفئدة الشعوب العربية حول قضيتنا الوطنية العادلة وتضامنها رغم ما كانت تتكبده من تضحيات جسام”.

وأورد ربيقة في عرض هذه الملحمة الموسومة ب “ألا فاشهدوا”, أن “ثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للشعوب العربية عنوان للبطولة والكرامة، ويتشرف اليوم أحفاد وأبناء حرائر وأحرار الجزائر بمشاركة أشقائهم من الدول العربية للاحتفال بهذا العيد المجيد بما ترمز إليه هذه المزاوجة والاقتران من المعاني والأبعاد والدلالات في الزمان والمكان”.

وتابع وزير المجاهدين قائلا: “لقد مضى على اندلاع ثورة نوفمبر 1954 ثمانية وستون عاما لكنها ما زالت إلى اليوم تبعث على الإعجاب وتطفح بالمواعظ والعبر التي لا يمكن أن تفقد أهميتها وقيمتها”.

هذا وقد تضمنت ملحمة “ألا فاشهدوا”، التي أخرجها أحمد رزاق، لوحات فنية مبهرة عكست تاريخ الجزائر العريق وحملت رسالة إجلال وعرفان للشهداء وعزم على مواصلة مسار البناء والتشييد.

وافتتح العرض بعزف النشيد الوطني قبل أن يستمتع الحضور بعروض رائعة قدمتها هذه الملحمة التي أنتجتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق حيث جاءت في شكل فسيفساء رائعة تمازجت فيها الموسيقى بالرقص والحكي والغناء والإلقاءات الشعرية مرفوقة بالمؤثرات السمعية البصرية لتعكس المعالم الكبرى لتاريخ الجزائر منذ آلاف السنين وإسهامات الجزائريين في الفكر والثقافة والتاريخ الإنساني.

كما اخاتم العرض بلوحات معبرة عكست التلاحم العربي مع تقديم تحية خاصة لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل استرجاع حريته.

ليديا كبيش

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