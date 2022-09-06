وزارة النقل: هذا موعد الحجز والدفع الالكتروني عن بعد لتذاكر النقل البحري

كشفت وزارة النقل، أنه تم تحديد تاريخ الفاتح من جوان من العام المقبل كآخر اجل لوضع حيز الخدمة الأرضية الرقمية لبيع التذاكر للنقل البحري.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع مخصص لتقييم برامج عمل مختلف المؤسسات القطاعية، ترأسه وزير النقل، منجي عبد الله، وبحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لشركة النقل البحري للمسافرين وعدد من إطاراتها.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناول الاجتماع موضوع تحضير الأرضية الرقمية لبيع التذاكر والدفع إلكترونيا بشكل كلي، وتقييم حصيلة موسم الاصطياف لهذه السنة و التحضير للموسم المقبل.

كما تمحور النقاش خلال هذا الاجتماع حول أسس وعناصر النظام الإلكتروني لبيع التذاكر، ووضعه حيز الخدمة في اجل أقصاه 1 جوان 2023، مع توفير جميع الشروط و طرق الحجز و الدفع الإلكتروني عن بعد.

وكشف المصدر، أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار التكفل بالجوانب المادية المتعلقة بوضع هذا النظام حيز الخدمة و تشكيل فوج عمل ومتابعة يقوم بتقديم تقارير شهرية عن العملية إلى غاية دخولها حيز الاستغلال، و كذلك إجراء عملية استغلال تجريبي لهذا النظام ابتداء من شهر جانفي من السنة المقبلة.

أما بخصوص عملية تقييم موسم الاصطياف لهذه السنة و التحضير للموسم المقبل، طلب منجي من القائمين على تسيير الشركة وضع فوج عمل يتكفل بتقييم حصيلة موسم الاصطياف للسنة الجارية من حيث النتائج المتحصل عليها و العوائق المسجلة.

ودعا الوزير، القائمين على تسيير الشركة الى تحديد خطة عمل استعدادا للموسم المقبل تتمحور حول اقتناء أو استئجار سفن جديدة لدعم أسطول المؤسسة, وفتح خطوط جديدة مع تغطية كل الموانئ الوطني، وتسطير مخطط للنقل الحضري عن طريق البحر و بين المدن، الذي سيدخل حيز الاستغلال في شهر جوان من السنة المقبلة.

ليديا كبيش

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