وزارة النقل: مخطط استعجالي لإعادة بعث نشاط ميناء التنس

29 يونيو، 2022

ترأس يوم أمس، وزير النقل، منجي عبد الله، اجتماعا خصص لوضع مخطط استعجالي لإعادة بعث نشاط ميناء التنس عن طريق الشراكة مع مجمع “جيكا” لصناعة الاسمنت، حسبما أفادت به وزارة النقل في بيان لها.

وعرف الاجتماع حضور إطارات من الوزارة وممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة الطاقة والمناجم، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والرئيس المدير العام لميناء تنس، وممثل عن مجمع “جيكا” لصناعة الإسمنت.

و أوضحت الوزارة، أن المخطط الاستعجالي يرمي إلى إعادة بعث النشاط على مستوى ميناء التنس الذي يسجل نسب ضئيلة في حركية البضائع والسلع، وذلك عن طريق الشراكة مع مجمع “جيكا” لصناعة الإسمنت، قصد تأهيل هذه المنشأة وتجهيزها لتصدير مادة الإسمنت إلى مختلف الأسواق الدولية.

ودعا وزير القطاع، إلى الإسراع في تنفيذ هذا المخطط، وذلك عن طريق توفير كل الإمكانيات التقنية والعملياتية لرفع قدرات الميناء والتكفل بتصدير مادة الإسمنت بالشراكة مع مجمع “جيكا” كخطوة أولى نحو بعث النشاط بميناء تنس.

كما شدد نفس المسؤول، على ضرورة التوجه نحو برنامج استثماري لتأهيل ميناء تنس بمختلف البنى القاعدية والتجهيزات لإنشاء منصة خاصة بتصدير الإسمنت تلبي متطلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال, يضيف نفس المصدر.

وشدد عبد الله، على حتمية التوجه نحو التخصص على مستوى الموانئ التجارية وبشكل مدروس، يتماشى وخصوصيات كل منطقة وما تتمتع به من قدرات منجمية ونسيج صناعي، مع مراعاة كل الجوانب المتعلقة باللوجيستية والمردودية الاقتصادية.

ليديا كبيش

29 يونيو، 2022

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