وزارة النقل: رفع الرحلات الجوية تدريجيا بين الجزائر وقطر

استقبل وزير النقل عيسى بكاي، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي نعمة، أين اتفقا على الرفع التدريجي للرحلات الجوية بين البلدين، حسبما أفادت به وزارة النقل في بيان لها.

وحسب نص البيان فقد تحادث الطرفان حول تطور علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في ضوء الزيارة التي قام مؤخرا رئيس الجمهورية إلى دولة قطر والتفاهمات الكبيرة الحاصلة بين البلدين لاسيما في قطاع النقل.

و اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ توجيهات قادة البلدين بخصوص تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المينائية والبحرية والسكك الحديدية و تكثيف الزيارات المتبادلة بهدف رسم معالم إستراتجية جديدة للتعاون البيني.

كما اتفق الطرفان على تفعيل الإتفاق الجوي المبرم بين البلدين سنة 1998، أين أكدا غلى الرفع التدريجي للرحلات الجوية بين البلدين و تحديث هذا الاتفاق بما يتماشى مع حجم التطورات الاقتصادية والتجارية الحاصلة في هذا المجال.

بالإضافة إلى تسريع النقاش حول فتح الخط البحري التجاري بين البلدين بهدف ترقية المبادلات التجارية و الاقتصادية بين البلدين، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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