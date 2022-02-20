وزارة النقل تؤكد: أغلب سائقي شاحنات نقل البضائع لا يحترمون الحمولة المحددة

20 فبراير، 2022

كشفت وزارة النقل، في بيان لها، أن غالبية سائقي المركبات لا يتقيدون بالوزن المسموح به قانونا على مستوى الطرقات.

وجاء ذلك خلال إجتماع تنسيقي مع الهيئات الشريكة في العملية الرقابية المتعلقة بمدى إحترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة.

وحسب نص البيان  فقد انعقد إجتماع على مستوى الوزارة، وضم هذا الإجتماع كلا من مصالح الوزارة وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالإضافة كذلك إلى وزارة الأشغال العمومية، وزارة الطاقة والمناجم، قيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني. بالإضافة كذلك إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وووفقا لذات البيان، فإن هذا اللقاء خلص إلى رفع ملاحظات ميدانية تتعلق بعدم إحترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع.

و لفت المشاركون في الإجتماع إلى التأثير السلبي والوخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها. فضلا عن تسجيل بعض السلوكات والتصرفات التي أخلّت بحركة المرور وحرية التنقل، وأساءت إلى الاقتصاد الوطني.

كماا تم إحصاء جملة من الإنشغالات الموضوعية المطروحة من طرف المتعاملين الإقتصاديين والناقلين. وأمام هذه الوضعية وبعد هذه العملية التحسيسية الرقابية وتقييمها. يعكف فوج العمل الذي يضم الهيئات والمؤسسات المعنية على “دراسة النقائص المسجلة والعمل على التكفل بها وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة منها.

ليديا كبيش

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