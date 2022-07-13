أعلنت وزارة المالية، في بيان لها، عن إجراء حركة نقل مست 5 رؤساء مدراء عامين للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين.

وحسب نص البيان، فإن هذا القرار جاء بعد انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين.

وكشفت الوزارة أنه تم تعيين يوسف بن ميسية في منصب الرئيس المدير العام لشركة التأمين الوطنية، كما تم تعيين ناصر سايس رئيسا مديرا عاما عاما للشركة الجزائرية للتأمينات.

كما تم تعيين حاج محمد سبع كرئيس مدير عام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى عبد الله بن سعيدي بمنصب الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين وزهير لعيش بمنصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحركة تدخل في إطار مواصلة عملية تحسين حوكمة المؤسسات المالية من أجل تنفيذ النهج الإداري الجديد الذي يهدف لاسيما إلى ترسيخ مبدأ التداول في عملية تعيين المسؤولين الرئيسيين لهذا القطاع.

ويهدف هذا التعديل، الذي يتضمن تبديل ثلاثة مسؤولين وترقية إطارين إلى المستوى الأول من المسؤولية، إلى مواصلة وتسريع وتيرة إنجاز عمليات العصرنة المبادر بها في إطار عملية التحول الرقمي ودمج الأدوات الرقمية الجديدة والتوسع في عرض التأمين مع ابتكار المنتجات والخدمات وتنويع قنوات التوزيع.

كما ستسمح هذه التغييرات بتعزيز الانسجام بين المسؤولين الرئيسيين للقطاع من أجل زيادة تحسين نوعية الخدمات وأداء الشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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