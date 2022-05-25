قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بوضع جهاز عملياتي للتعبئة الشاملة وحالة تأهب قصوى لمكافحة حرائق الغابات، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة الحكومية.

وحسب نص البيان، فإن هذا الجهاز يتضمن عددا من التدابير التنظيمية والعملياتية. ويأتي في وقت تتعرض فيه الجزائر لمخاطر حرائق الغابات بدرجة عالية نسبيا خاصة وأن عدد حالات إندلاع الحرائق قد زاد خلال السنوات الست الماضية. بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا و المصحوبة بموجة من الحر.

ويتكون الجهاز، من اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي يترأسها وزير الفلاحة و تتألف من ممثلين عن 13 وزارة و11 مؤسسة وطنية ذات صلة بحماية الغابات. كما تتمثل مهامها في اعتماد و تحديث المخطط العملي للوقاية من حرائق الغابات.

كما أعلنت وزارة الفلاحة، عن تنصيب 40 لجنة عملياتية ولائية وتعبئة وسائل المكافحة في إقليم كل ولاية. بالإضافة كذلك إلى تنصيب 1333 لجنة عملياتية للبلدية. و إنشاء 468 لجنة عملياتية للدائرة لتنسيق عمليات المكافحة على مستوى البلديات الموضوعة تحت سلطة كل دائرة و تشكيل 2353 لجنة عملياتية للسكان المجاورين.

وكشفت ذات المصالح، أنه تم وضع 401 برج للمراقبة والتنبيه بتعداد 960 مراقبا. و513 رتل متحرك بتعداد 1017 مسؤولا عن التدخل الأولي. و1019 ورشة تدخل تضم 9481 عامل. و 3261 نقطة تزوّد بالمياه موجودة داخل الغابات، 63 شاحنة إمداد و15 شاحنة صهريج. و2084 جهاز إتصال لاسلكي للإنذار المبكر.

كما أشارت الوزارة الى أنه تم إصدار تعليمات إلى المديرية العامة للغابات والجان الولائية بالبدء في وضع عدد من التدابير الإستعجالية والإنذار.

وتتمثل هذه التدابير في اعتماد نهج للإنذار المبكر يهدف إلى الإبلاغ والتحكم في نشوب الحرائق. وإعادة تنشيط وتفعيل أبراج المراقبة. والتدخل السريع للحماية وإنشاء دوريات مراقبة على مدار 24 ساعة. وكذا تعبئة وسائل التدخل “أرتال متنقلة، نقاط مياه، كما يمكن للولاة إصدار قرارات حظر دخول الفضاءات الغابية كلما اقتضى الأمر.

ليديا كبيش

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