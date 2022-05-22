وزارة الفلاحة: لا تقليم للأشجار إلا بترخيص من محافظة الغابات

22 مايو، 2022

أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية، بمنع تقليم الأشجار خارج أوقات التقليم البيولوجية، حسبما أفاد به بيان لها.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تخضع كل عملية تتويج للأشجار لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات مع الامتثال للمنهج التقني الخاص بعملية التتويج من أجل ضمان احترامه من طرف المصالح المختصة، مع مراعاة فترة الراحة البيولوجية للأشجار.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يعود إلى تسجيل عمليات تتويج وتقليم الأشجار الممارسة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الفترة غير الملائمة للدورة البيولوجية للأشجار مما يؤدي إلى إتلافها.

ليديا كبيش

22 مايو، 2022

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