وزارة الفلاحة: فتح 114 نقطة بيع للحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان

أكد اليوم الاثنين، المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، أنه سيتم فتح 114 نقطة بيع للحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان.

وأفاد بن دريدي في تصريحات للاذاعة الوطنية إن “وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعت إستراتيجية لمرافقة الموالين والمنتجين على مدار السنة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين في هذا المجال، من أجل توفير هذه المادة الحيوية للمستهلك خاصة خلال الشهر الفضيل الذي أصبح على الأبواب، مع وضع إستراتيجية لتطوير هذه الشعبة”.

وكشف ذات المتحدث أن نسبة الاستهلاك لهذه المادة يقدر ما بين 45 و 50 ألف طن شهريا، مشيرا الى هذه الكمية مرشحة للإرتفاع خلال شهر رمضان.

كما سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم، تحسبا لشهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة، مع إستيراد أبقار للتسمين وأخرى للذبح وتسهيل عملية وصول اللحوم من الجنوب إلى المناطق الشمالية بأسعار معقولة ومدروسة.

في المقابل طمأن المسؤول بوزارة الفلاحة بتوفر المواد الفلاحية النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان بكميات كبيرة، موضحا أنه في مجال الحبوب ستكون هناك كميات كبيرة متوفرة على مستوى مخازن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة على المستوى الوطني

كما سيتم تمويل 596 مطحنة بالمادة الأولية، خلال شهر رمضان، مع تخصيص 133 نقطة بيع لهذه المواد مباشرة للمستهلك بأسعار معقولة، موزعة على المستوى الوطني.

كما أشار بن بدريدي، إلى ن مادة الحليب، ستكون هي الأخرى متوفرة وبكميات كبيرة كاشفا أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أعطى تعليمات صارمة إلى كافة مدراء المصالح الفلاحية وكذلك المتعاملين التابعين لقطاع الفلاحة من أجل وضع خطة ميدانية لتوفير المنتجات الفلاحية إلى المستهلك مباشرة بأسعار معقولة.

ليديا كبيش

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