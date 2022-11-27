وزارة الفلاحة: رصد أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح إنفلونزا الطيور

وزارة الفلاحة: رصد أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنها رصدت أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح ضد إنفلونزا الطيور وهي متوفرة.

وأضافت الوزارة أن المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة، قد اتخذت كافة التدابير الصحية الوقائية لأجل حماية ثروة الدواجن.

وأوضحت الوزارة، أن التلقيح ضد إنفلونزا الطيور يأتي فقط كتكملة ولا يمكنه أن يحل محل القواعد الإحتياطية للنظافة الواجب احترامها وحسن تسيير تربية الدواجن. “تلقيح ضد الأمراض الأخرى مارك نيوكاستل وغيرها”. وكذا كل التدابير الخاصة بحماية ثروة الدواجن.

وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى طمأنة كافة المتعاملين في شعبة إنتاج البيض واللحوم البيضاء.

رمزي أحمد توميات

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