وزارة الفلاحة تُذكّر بمنع استعمال مادة الحبوب القمح الصلب واللين من أجل تغذية الحيوانات

15 مارس، 2023

ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بمنع استعمال مادة الحبوب القمح الصلب واللين من أجل تغذية الحيوانات.

واعتبرت وزارة الفلاحة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه السلوكيات تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة. ويعاقب عليها القانون رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى.

وأكّدت الوزارة أن كل مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي تعرض صاحبها للعقوبات اللازمة.

ش.ن

 

15 مارس، 2023

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