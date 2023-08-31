وزارة الفلاحة: توزيع 400 ألف عقار فلاحي بالجنوب

31 أغسطس، 2023

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه تم إلى غاية اليوم توزيع ما يقارب 400 ألف عقار فلاحي في الجنوب لفائدة المستثمرين.

وأوضح المكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزارة الفلاحة، مولود تريعة، في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه العملية تأتي لتعزيز الجهود الخاصة بتحقيق وربح معركة الاكتفاء في المجال الغذائي وتحديدا في مجال الحبوب.

وافاد تريعة عن تسوية الملفات الخاصة بعقود الامتياز المتراكمة منذ فترة طويلة ومنها تسليم العقود لفائدة الفلاحين الذين يستغلون أراضي فلاحية بدون عقود منذ الاستقلال

رمزي أحمد توميات

31 أغسطس، 2023

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