وزارة الفلاحة: تفعيل المخطط الوطني لمكافحة حرائق الغابات

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، عن استمرارية حالة التأهب القصوى، وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات.

وأوضحت وزارة الفلاحة، في نص البيان، أن ذلك يأتي في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

وشددت ذات المصالح، على أنه وخلال موسم الاصطياف يجب التقيد بكافة الإجراءات الوقائية التي كانت محل حملات تحسيسية.

كما أضافت الوزارة، أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها مسؤولية الجميع وتقتضي المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية طيلة فترة موسم الإصطياف.

رمزي أحمد توميات

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