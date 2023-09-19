وزارة الفلاحة تفتح مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة

19 سبتمبر، 2023

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة، و سيتم ذللك على مستوى مقر الوزارة ، بالمديرية الفرعية للموارد البشرية و التكوين

وأفاد بيان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، ان المناصب الممنوحة في إطار 250 منصب شغل سيتم الإعلان عليها من طرف المديريات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وكذا المديرية العامة للغابات، كما افادت ان هناك 55 منصب شغل بالادارة المركزية .

و سيتم ايداع الملفات ابتداءًمن 18 سبتمبر 2023، و تمتد إلى غاية 09 أكتوابر 2023 أخر أجل، المدة المحدد (15) يوم.

سهام قريمش

19 سبتمبر، 2023

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