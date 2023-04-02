وزارة الفلاحة تعلن عن بيع اللحوم السودانية بداية من اليوم

وزارة الفلاحة تعلن عن بيع اللحوم السودانية بداية من اليوم

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، في بيان لها أن اللحوم الطازجة المستوردة من السودان سيتم طرحها بداية من اليوم.

وحسي نص البيان، فإن هذه اللحوم ستسوق في المساحات الكبرى ونقاط البيع التابعة لمجمع الجزائرية للحوم الحمراء. كما ستتواصل عملية استلام شحنات أخرى بصفة منتظمة.

وفي إطار تموين السوق باللحوم الحمراء، بإشراف من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على عملية استيراد العجول من خلال الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR. وصلت يوم 31 مارس ثاني باخرة محملة بـ2500 رأس من العجول الموجهة للذبح قادمة من أمريكا الجنوبية ( الجمهورية البرازيلية).

كما شددت الوزارة على أنها ستسوق هذه اللحوم بسعر محدد بـ1200 دج للكيلوغرام، و هذا من أجل تمكين المستهلكين من اقتنائها بأسعار منخفضة.

هذا وقد ستصل خلال الأيام المقبلة، ثالث باخرة محملة بأكثر من 3000 رأس من العجول الموجهة للذبح من نفس الدولة.

وتجدر الإشارة، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد وضعت رابطا الكتروني “أسواق الفلاحة”. يتضمن كل نقاط البيع الموزعة على مستوى التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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