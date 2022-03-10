وزارة الفلاحة: تسويق 15000 طن من البطاطا ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن الشروع في تسويق 15000 طن من مادة البطاطا الموجهة للاستهلاك، ابتداء من الأسبوع المقبل .

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت لتدارك الارتفاع في أسعار البطاطا والذي اعتبرته غير مبرر، وحماية لحقوق المستهلك، حيث يرمي إلى تحقيق استقرار أسعار هذا المنتوج واسع الاستهلاك الذي عرف مؤخرا ارتفاعا كبيرا رغم وفرة المنتوج.

و أكدت ذات المصالح على أن سعر تكلفة الكلغ الواحد من البطاطا لا يتعدى 40 دج حسب هيكلية أسعار المواد الفلاحية المحددة من قبل مهنيي هذا الفرع.

وحسب نص البيان فإن عملية تسويق منتوج البطاطا سيسمح بتموين نقاط البيع الجوارية التي ستقوم بفتحها الهياكل التابعة لوصاية القطاع، مذكرة بأن السوق تمون حاليا بمنتوج نهاية الموسم، في انتظار استقبال السوق لغلة الموسم ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

رمزي أحمد توميات

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