وزارة الفلاحة تسمح باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة “الدجاج”

سمحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة “الدجاج”، بداية من اليوم الأحد وإلى غاية 20 سبتمبر، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وجاء في نص البيان:”في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية. لاسيما اللحوم البيضاء يشرفني أن أعلمكم بفتح استيراد اللحوم البيضاء المجمدة”.

أما بخصوص إيداع الملفات، فأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء، يتم عبر بوابة pslmadr.aosadz . وهذا ابتداء من تاريخ 10 سبتمبر إلى غاية 20 من نفس الشهر.

كما أضاف البيان، أن إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد اللحوم البيضاء متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة .pslmadr.gov.dz

و يتوجب على الراغبين في استيراد هذا النوع من اللحوم، إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب.

في حين، أعلنت وزارة الفلاحة، أن الملفات غير الكاملة وغير المطابقة للإجراءات التنظيمية المقررة من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة. وكذا الملفات المودعة خارج الآجال لا تأخذ بعين الاعتبار

رمزي أحمد توميات

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