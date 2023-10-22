وزارة الفلاحة تسجل انخفاضا محسوسا في أسعار اللحوم البيضاء

شهدت أسعار اللحوم البيضاء، انخفاضا تدريجيا في أسواق الجملة في عدة مناطق من الوطن بعد الارتفاع المحسوس الذي سجل في الآونة الأخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة

وأفاد البيان، فقد تم تسجيل يوم الخميس المنصرم انخفاضا في سعر الدجاج الحي لدى المربين، حيث تراوحت بين 320 و325 دج للكيلوغرام على مستوى شرق البلاد، وبين 330 و340 دج/ كلغ في عدة مناطق الوسط.

وأكدت الوزارة، أن الإجراءات المتخذة شهر أوت الماضي، تبقى سارية المفعول، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الأعلاف بأسعار مسقفة عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام ONAB.

رمزي أحمد توميات

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