وزارة الفلاحة تستحسن انخفاض أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع

استحسنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انخفاض أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار العجائن الغذائية والكسكسى حيث تصل نسبة الانخفاض أحيانا إلى 50 بالمائة، وذلك عبر كل التراب الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فإنه بعد التكفل بملف بيع القمح الصلب، في ظل الظروف العالمية تتميز بارتفاع غير مسبوق لأسعار الحبوب، وبعد موافقة مصالح الوزارة الأولى، رخصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للديوان الجزائري المهني للحبوب بيع القمح الصلب لمنتجي العجائن بأسعار مدعمة.

وأوضحت الوزارة أن قرار دعم أسعار القمح الصلب الموجه لصنع العجائن، يأتي بعد الاجتماع الثنائي الذي انعقد بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة التجارة وترقية الصادرات و المحولين الذين التزموا بخفض أسعار هذه المنتجات.

رمزي أحمد توميات

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