وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات الصحية لاحتواء مرض الجلد العقدي المُعْدِي لدى الأبقار

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم، بعد ظهور بعض البؤر لمرض الجلد العقدي المُعْدِي لدى الأبقار ببعض ولايات الوطن، باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لاحتواء هذا المرض والحد من انتشاره.

و أوصت الوزارة، في بيان لها، بالقيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة، نظرا لأن هذا المرض ينتقل عن طريق النواقل (الحشرات).

كما أوصت وزارة الفلاحة، بالتطبيق الصارم لإجراءات منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة، وعزل الحيوانات المريضة وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن، إضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة.

هذا و طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كافة المربين بأن الوضع الصحي تحت السيطرة و لا يبعث إلى القلق، مشيرة إلى أنه تم تسخير كل وسائل الوقاية اللازمة من أجل مرافقة المهنيين وتفادي انتشار المرض في القطيع.

علاوة على ذلك-يضيف البيان- شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أيضا، في إجراءات اقتناء اللقاح ضد هذا المرض لدى معهد باستور الجزائر بهدف تعزيز نظام الوقاية والمكافحة.

للإشارة، فإن مرض الجلد العقدي المُعْدِي لدى الأبقار، هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالبعوض، وغيرها)، وتتمثل أعراضه في الحمى و ظهور عقدِ ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.

شرف الدين عبد النور