وزارة الفلاحة: انتخاب الجزائر بالمجلس الدولي للحبوب

تم انتخاب الجزائر بالإجماع لمنصب نائب الرئيس بالمجلس الدولي للحبوب للفترة 2023-2025 على هامش الدورة الـ 58 لفعاليات المنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 12 و 13 جوان 2023، حسب ما أفاده بيان وزراة الفلاحة اليوم.

و سيسمح هذا المنصب، حسب ذات المصدر بتعزيز مكانة الجزائر من خلال تمكينها من نظرة إستشرافية فيما يخص إنتاج و استيراد و تصدير الحبوب في السوق الدولية لاسيما في المرحلة الحالية المتسمة بالظروف الاقتصادية و الجيوسياسية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

كما سيمكن هذا الانتخاب من الاستفادة من تجارب و خبرات الدول الرائدة في إنتاج الحبوب لاسيما من خلال تجسيد المخطط الجديد لتنمية و تطوير شعبة الحبوب و البقول الجافة التي يعكف القطاع الفلاحي على تجسيده بغية تحقيق الأمن الغذائي، يضيف البيان.