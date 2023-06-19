وزارة الفلاحة: انتخاب الجزائر بالمجلس الدولي للحبوب

19 يونيو، 2023
وزارة الفلاحة: انتخاب الجزائر بالمجلس الدولي للحبوب

تم انتخاب الجزائر بالإجماع لمنصب نائب الرئيس بالمجلس الدولي للحبوب للفترة 2023-2025 على هامش الدورة الـ 58 لفعاليات المنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 12 و 13 جوان 2023، حسب ما أفاده بيان وزراة الفلاحة اليوم.

و سيسمح هذا المنصب، حسب ذات المصدر بتعزيز مكانة الجزائر من خلال تمكينها من نظرة إستشرافية فيما يخص إنتاج و استيراد و تصدير الحبوب في السوق الدولية لاسيما في المرحلة الحالية المتسمة بالظروف الاقتصادية و الجيوسياسية الاستثنائية التي يمر بها العالم.
كما سيمكن هذا الانتخاب من الاستفادة من تجارب و خبرات الدول الرائدة في إنتاج الحبوب لاسيما من خلال تجسيد المخطط الجديد لتنمية و تطوير شعبة الحبوب و البقول الجافة التي يعكف القطاع الفلاحي على تجسيده بغية تحقيق الأمن الغذائي، يضيف البيان.
و تجدر الإشارة إلى أنه من بين مهام المجلس الدولي للحبوب تعزيز التعاون الدولي و الاستدامة في مجال الحبوب من ناحية الإنتاج والتجارة و الاستهلاك، كما يعمل أيضا على تعزيز الاستقرار في أسواق الحبوب العالمية و تحسين إمدادات الغذاء و تحقيق الأمن الغذائي.
و الجدير بالذكر أن الجزائر ستتولى رئاسة المجلس الدولي للحبوب ابتدءا من شهر جويلية 2024، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للمجلس، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
19 يونيو، 2023

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