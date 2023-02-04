وزارة الفلاحة: الشروع في إنجاز الأشغال الحراجية للوقاية من حرائق الغابات

4 فبراير، 2023

تم الشروع في ورشات إنجاز الأشغال الحراجية التي تندرج في إطار المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات وحمايتها، حسبما أفادت به وزارة الفلاحة في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال مؤسسة الهندسة الريفية GGR تحت الوصاية، يوم الأربعاء. بإنجاز أعمال صيانة لخنادق الجدار الناري في ثلاث ولايات متضررة من حرائق الغابات خلال صائفة 2022.

وتم مباشرة هذه الأشغال بصفة إستباقية، قبل أجالها المحددة وذلك نظرا إلى كثافة وضخامة الأشغال، حيث تم تسخير وسائل بشرية هامة لهاته العملية، كما تم تعبئة العتاد الثقيل والألات الخاصة بالأشغال.

ووفقا لذات المصدر، فان هذه العمليات والتدابير الإستباقية تهدف إلى حماية السكان والثروة الغابية.

رمزي أحمد توميات

4 فبراير، 2023

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