أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن وضع رقم أخضر في إطار الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وهذا على مستوى المديرية العامة للغابات.

وحسب بيان للوزارة، فإنه يمكن للمواطنين الإتصال بالرقم 1070 طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار24 سا/24 من أجل التبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران.

وأوضحت الوزارة، أن النداء يندرج في إطار روح المواطنة. كما يهدف إلى تسهيل التدخلات الأولية للقضاء على أي اندلاع للنيران أو مسبباته في حينها.

الأمر الذي يستوجب مساهمة كافة المواطنين والمجتمع المدني وبالأخص السكان المجاورين للغابات، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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