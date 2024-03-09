وزارة الفلاحة: إطلاق برنامج إنتاج الزراعات الزيتية لموسم 2024

تم اليوم السبت، إطلاق برنامج إنتاج الزراعات الزيتية لموسم 2024، و ذلك خلال لقاء تقني، نُظم على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائر، تحت إشراف حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

و تم الإعلان عن هذا البرنامج الذي يشمل جملة من التحفيزات، للوصول إلى الهدف المسطر لبذر 45.000 هكتار، بحضور ممثلي المهنيين (الغرفة الفلاحية الوطنية، المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب…)، و المستثمرين و المتعاملين الخواص و العموميين، وكذا مدراء المعاهد التقنية المعنية.

و تم بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الفلاحة، عرض جهاز المرافقة والدعم الذي توفره الدولة لفائدة الفلاحين و المستثمرين في مجال النباتات الزيتية، حيث تم تخصيص منحة دعم قدرها 3000 دينار للقنطار بالنسبة للفلاح المنخرط فرديا في هذا البرنامج، و3500 دج للمنخرطين في تعاونية، إضافة إلى دعم المحولين.

كما يشمل هذا البرنامج أيضا، حسب ذات المصدر، نظاما تعاقديا يضمن جمع وتخزين المحصول و تحويله.

و ستنطلق حملة الحرث والبذر الخاصة بهذه الزراعات، خلال شهر مارس إلى غاية منتصف ماي القادم، بالنسبة للمناطق الشمالية، و ابتداء من أواخر جوان إلى غاية جويلية القادم، في الجنوب.

و ثمن المتعاملون المنخرطون في البرنامج، في هذا الإطار، الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتطوير هذا النوع من الزراعات التي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني و على الفلاح، حيث تعتبر من بين أنجع الطرق لتطبيق الدورة الزراعية.

كما تجدر الإشارة، إلى أن برنامج زراعة النباتات الزيتية يدخل ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي و تقليص الصادرات.

شرف الدين عبد النور

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