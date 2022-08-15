وزارة الفلاحة: إجراءات تحفيزية لمُربي الماشية والدواجن

أصدرت اليوم الإثنين، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بيانا أوضحت من خلاله كيفية الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

وأوضحت الوزارة، أن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ترتبط بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، دفتر الشروط المكتتب من طرفه والمسلم من قبل المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، وبموجبه يتم تسليمه بعد معاينة الوثائق شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.

أما فيما يخص عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأولية التي تدخل في إنتاج أغذية المواشي والدواجن المصنعة محليا، أكدت الوزارة أن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتربط باكتتاب المنتج والمحول أو المجمع، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم.

كما أوضحت وزارة الفلاحة، أن هذه الإجراءات التحفيزية تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف الانتاج بالنسبة لمربي الماشية والدواجن وبالتالي ضمان استقرار أسعار السوق الخاصة بهاتين الشعبتين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...