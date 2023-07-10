وزارة الفلاحة: إجراءات استعجالية للوقاية من حرائق الغابات

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بيانا هاما ذكرت من خلاله بجملة من الإجراءات الاستعجالية والوقائية الجاري العمل بها منذ 1 جوان ووفقا لتاريخ تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات.

وأوضحت وزارة الفلاحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الوقاية من الحرائق الغابات، وذلك تبعا للظروف المناخية الاستثنائية المتسمة بارتفاع كبير لدرجة الحرارة والنشريات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب نص البيان، تتمثل هذه الإجراءات في رفع حالة التأهب القصوى لكافة الفاعلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات وعلى كل المستويات لأجل تجنب وتفادي أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24/24 ساعة

بالاضافة الى منع إقامة جلسات الشواء وأي إشعال للنار داخل أو بجنب الفضاءات الغابية عبر التراب الوطني تحت أي ظرف كان مع إبقاء حالة تجميد إنتاج مادة الفحم وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى الغابات، وتكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها

وكذا التكفل بحالات التبليغ الواردة للرقم الأخضر 70 ـ 10 الموضوع حيز الخدمة للتبليغ عن حطر أو تجاوز تمس بسلامة الغابات عامة أو بنشوب النيران خاصة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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