كشف اليوم الأحد، المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد شرف الدين بوضياف، أن هناك العديد من الملفات تم اسقاطها من قائمة المستفيدين من منحة البطالة.

وأرجع بوضياف لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، سبب رفض بعض ملفات طالبي منحة البطالة إلى عدم استفياء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بمنحة البطالة.

وأوضح ذات المتحدث، أن أغلب الملفات المرفوضة، لم تستوف ثلاثة شروط أساسية أولها عدم استيفاء شرط عدم وجود أي دخل للمستفيد، بالإضافة إلى عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وأن هذا الصنف من طالبي المنحة، لديهم فرص أخرى للاستفادة مستقبلا. باعادة تقديم طلباتهم بعد استيفاء هذا الشرط.

أما السبب الثالث، فيتعلق وفقا ببوضياف بالأزواج، أين تم إسقاط ملفات بعضهم بسبب وجود دخل للعائلة من أحد الزوجين.

كما ذكر المسؤول بوزارة العمل بأنه سيتم الشروع رسميا بداية من يوم الإثنين 28 مارس الجاري، في صب منحة البطالة المقدرة بـ 13 ألف دج لأزيد من 500 ألف بطال.

وفي هذا الصدد، كشف نفس المسؤول أنه لحد الساعة تم تسجيل أزيد من مليون و80 ألف طلب لمنحة البطالة في المنصة الرقمية. بالإضافة إلى تحديد موعد لأكثر من مليون معني لإيداع ملفاتهم.

رمزي أحمد توميات

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