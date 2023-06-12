وزارة العمل: عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى نسبة 0.01 بالمائة

أكد المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سي يوسف كريم، أن نسبة عمالة الأطفال لا تتعدى 0.01 بالمائة، مبرزا أن هذه الظاهرة تكاد تنعدم في الجزائر.

وأوضح سي يوسف في تصريح للاذاعة الوطنية، أنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات لاسيما في القطاع الخاص، تم في السداسي الأول لسنة 2023، خلال مراقبة 7708 مؤسسة. تحوي على 5556 عامل قامت بتشغيل طفل واحد دون سن 16.

وأضاف ذات المتحدث، انه في حال تسجيل هذا النوع من الحالات سيتم تحرير مخالفة من قبل اللجان على مستوى الوزارة مشيرا إلى الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالسن الأدنى للتشغيل والتي تشير المادة الثالثة من هذه الإتفاقية إلى انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للعمل عن 15 سنة في الاتفاقية الدولية.

وأكد المسؤول بوزارة العمل على انه بمنظور هذه الاتفاقية الدولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 سنة يمارس نشاطا مدفوع الأجر. أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال .

ولفت نفس المسؤول الى أنه في التشريع الوطني الجزائري، المنبثق من الإتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر فإن القانون 90-11 حدد سنا يفوق السن. الذي حددته الاتفاقية الدولية

وفي هذا الصدد قال المدير الفرعي :” فبالتالي التشريع الوطني يمنع كل مستخدم أن يشغل طفلا يقل سنه عن 16 سنة”، مبرزا أنه من الجانب المؤسساتي تم منذ سنة 2003 تنصيب اللجنة مابين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التي تضم 12 قطاعا. والتي تساهم بشكل أساسي في تجسيد سياسة الدولة في ترقية وحماية الطفولة.

في المقابل أكد سي يوسف أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16إلى 18 سنة سيكون التحاقهم بعالم الشغل بناء على تصريح أبوي أي بموافقة أوليائهمأكد المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سي يوسف كريم، أن نسبة عمالة الأطفال لا تتعدى 0.01 بالمائة، مبرزا أن هذه الظاهرة تكاد تنعدم في الجزائر.

وأوضح سي يوسف في تصريح للاذاعة الوطنية، أنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات لاسيما في القطاع الخاص، تم في السداسي الأول لسنة 2023، خلال مراقبة 7708 مؤسسة. تحوي على 5556 عامل قامت بتشغيل طفل واحد دون سن 16.

وأضاف ذات المتحدث، انه في حال تسجيل هذا النوع من الحالات سيتم تحرير مخالفة من قبل اللجان على مستوى الوزارة مشيرا إلى الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالسن الأدنى للتشغيل والتي تشير المادة الثالثة من هذه الإتفاقية إلى انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للعمل عن 15 سنة في الاتفاقية الدولية.

وأكد المسؤول بوزارة العمل على انه بمنظور هذه الاتفاقية الدولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 سنة يمارس نشاطا مدفوع الأجر. أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال .

ولفت نفس المسؤول الى أنه في التشريع الوطني الجزائري، المنبثق من الإتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر فإن القانون 90-11 حدد سنا يفوق السن. الذي حددته الاتفاقية الدولية

وفي هذا الصدد قال المدير الفرعي :” فبالتالي التشريع الوطني يمنع كل مستخدم أن يشغل طفلا يقل سنه عن 16 سنة”، مبرزا أنه من الجانب المؤسساتي تم منذ سنة 2003 تنصيب اللجنة مابين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التي تضم 12 قطاعا. والتي تساهم بشكل أساسي في تجسيد سياسة الدولة في ترقية وحماية الطفولة.

في المقابل أكد سي يوسف أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16إلى 18 سنة سيكون التحاقهم بعالم الشغل بناء على تصريح أبوي أي بموافقة أوليائهم .

ليديا كبيش

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