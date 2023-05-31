وزارة العدل: مشروع تمهيدي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

31 مايو، 2023

قدم وزير العدل حافظ الأختام  خلال اجتماع الحكومة اليوم عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و يندرج مشروع هذا القانون في إطار استكمال مسار تنفيذ التزام  رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة، لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية.

و يتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ.

شرف الدين عبد النور

31 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

عصماني يدعو الى إعادة استقطاب الشعب وتنظيمه سياسيا

22 مايو، 2021

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

9 أكتوبر، 2021

إيساكوم تدعو واشنطن للإسراع في تسوية القضية الصحراوية من خلال إحترام إرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير

18 ديسمبر، 2021

قوات البوليساريو تشدد هجماتها على جنود الاحتلال بقطاعات البكاري ، حوزة ، الفرسية والمحبس

1 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: