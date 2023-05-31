وزارة العدل: مشروع تمهيدي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

قدم وزير العدل حافظ الأختام خلال اجتماع الحكومة اليوم عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و يندرج مشروع هذا القانون في إطار استكمال مسار تنفيذ التزام رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة، لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية.

و يتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ.

شرف الدين عبد النور

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