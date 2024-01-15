وزارة العدل: فتح مسابقة توظيف خارجي لفائدة مركز البحوث القانونية والقضائية

أعلن مركز البحوث القانونية والقضائية، اليوم، عن فتح مسابقات للتوظيف خارجي في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، و حارس “عون متقاعد” (عقد غير محدد المدة- توقيت كامل).

و يتكون ملف الترشح بالنسبة للأسلاك المشتركة، حسب ما أورده بيان وزارة العدل، من طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح يتم تحميلها من الموقع www.dgfp.gov.dz، و شهادة الإقامة بولايات الجزائر، البليدة، تيبازة و بومرداس.

كما أفادت الوزارة في بيانها بأنه يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، تكملة ملفاتهم بنسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، شهادة الميلاد، شهادة عائلية عند الاقتضاء، شهادتان طبيتان (طب عام و طب الأمراض الصدرية)، صورتان شمسيتان.

و يحتسب آخر أجل لإيداع الملفات، 15 يوما عمل، ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحافة المكتوبة ، يضيف المصدر ذاته.

كما يتكون ملف الترشح بالنسبة للأعوان المتعاقدين، من طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من أصل الشهادة المطلوبة أو الإجازة أو المستوى الدراسي و/أو التكويني، نسخة من أصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء، شهادتان طبيتان (طب عام و طب الأمراض الصدرية)، شهادة الإقامة في ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة و بومرداس.

و يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، حسب بيان الوزارة، تكملة ملفاتهم شهادة الميلاد، شهادة عائلية عند الاقتضاء، و 6 صور شمسية.

كما يحتسب آخر أجل لإيداع الملفات 20 يوما، ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحافة المكتوبة و الإلصاق في الوكالة الولائية و الوكالة المحلية للتشغيل، بحيث ترسل أو تودع ملفات الترشح لدى مركز البحوث القانونية والقضائية، بشارع تلة حسان- الشراقة- الجزائر العاصمة

هذا و أكدت الوزارة في ختام بيانها، بأنه لا تؤخذ بعين الإعتبار الملفات الناقصة أو الواردة خارج آجال التسجيلات.

شرف الدين عبد النور

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