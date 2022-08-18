وزارة العدل: فتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات. للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه على اثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن. التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والبنايات. أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع.

وذلك للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء. قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية، حسب ذات البيان.

ليديا كبيش

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