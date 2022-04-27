سيشرف يوم الخميس، زرب أسعيد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ختاما للأنشطة المنظمة خلال شهر رمضان المعظم بكافة المؤسسات العقابية. على احتفالية بمناسبة ليلة القدر المباركة.

وحسب بيان لوزارة العدل، فتخصص هذه الاحتفالية للتصفيات النهائية الخاصة بالمسابقة الوطنية في حفظ وترتيل القرآن الكريم. يوم الخميس إبتداء من الساعة التاسعة ليلاً، على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة.

وأوضح، ذات البيان، أنه تم هذه السنة وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم مسابقة وطنية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم لفائدة المحبوسين

كما تمت التصفيات الأولية على مستوى كل المؤسسات العقابية وتم ترشيح أحسن ثلاثة متفوقين على مستوى كل مجلس قضائي. من طرف لجنة تقييم محلية برئاسة أئمة ومعلمي القرآن الكريم المنتدبين بالمؤسسات العقابية، تأهل منهم 12 محبوس إلى التصفيات النهائية.

وللإشارة، فقد تم تنظيم احتفالات ونشاطات دينية ومسابقات في حفظ وترتيل القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية (الأربعون النووية). ومسابقات ثقافية متنوعة بكل المؤسسات العقابيـــة، تخللتها محاضرات وندوات حول السيرة النبويــــة أطرها أئمة ومرشدات دينيات طيلة شهر رمضان المعظم.

وتندرج هذه النشاطات ضمن البرامج البناءة التي يتم تنظيمها على مستوى المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين. على غرار التعليم العام والتكوين المهنـي والحرفي والنشاطات الرياضية، الثقافية والتربوية. الهدف منها تقوية القدرات العلمية والفكرية للمحبوسين وتمكينهم من الحصول على شهادات ومهارات تساعدهم على الاندماج بالمجتمع بعد الإفراج عنهم.

كما بلغ عدد المؤطرين الدينيين المنتدبين من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمؤسسات العقابية إلى غاية شهر مارس 2022. 534 مؤطر ديني منهم 294 إمام، 174 معلم قرآن، 66 مرشدة دينية.

في حين تم تسجيل 7923محبوس يدرسون في381 قسم لحفظ وتجويد القرآن على مستوى المؤسسات العقابية.

رمزي أحمد توميات

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