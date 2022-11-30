وزارة العدل تكشف عن نتائج مسابقة توظيف الطلبة القضاة

30 نوفمبر، 2022

أعلنت وزارة العدل، عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

ونشرت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها على فايسبوك، القائمة الاسمية للفائزين في الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

وأوضح ذات المصدر أن هذه النتائج بناءا على مداولة لجنة اختبارات بتاريخ 29 نوفمبر 2022، أين تقرر اعتماد معدل 9.50 فما فوق من 20، كمعدل لنجاح المترشح.

وأوضحت الوزارة انه سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ وتوقيت الاختبارات الشفوية في الموقع الإلكتروني للمدرسة ووزارة العدل.

ف.س

30 نوفمبر، 2022

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