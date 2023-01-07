وزارة العدل تدعو الجمارك لاستعمال الوسائل الحديثة في محاربة الجرائم

7 يناير، 2023

أكد الأمين العام لوزارة العدل، على أنه للعاملين في قطاع الجمارك دور فعال في تخقيق النهضة المنشودة، لتقي الاقتصاد من الممارسات. التي تخالف التشريعات والتنظيمات التي وضعتها الدولة ومحاربة مختلف الجرائم التي تستهدف الاقتصاد الوطني.

و دعا محمد زقار، مصالح الجمارك إلى استعمال الوسائل الحديثة في هذا المجال وما يقتضيه من المرونة في التعامل  مؤكدا ان تنظيم هذه التظاهرة العلمية التي تضم السادة القضاة والجمارك يعزز الإصلاح والتعاون المؤسساتي

كما ثمن ذات المتحدث اللقاءات الدورية والجهوية بين القضاة وموظفي الجمارك للوقوف على الإشكالات أو مع معالجتها أو رفعها بالخروج بتوصيات.

كما اعرب المسؤول بوزارة العدل عن تمانيه وجود حلول مناسبة لها خاصة في موضوع المنازعات الجمركية التي يتلقى القاضي تكوينا عنها في مساره المهني تزامنا.

واعتبر نفس المسؤول الجمارك شريكا مهما في محاربة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وهنا يتقاطع العمل مع الهيئات القضائية من خلال تقديم المجرمين للمحاكمة قي ظل احترام المحاكمة العادلة.

كما تجدر الإشارة، إلى أن وزارة العدل، نظمت لقاء وطنيا بعنوان “جمارك- عدالة” في إطار تبادل الخبرات بين القطاعات.

ليديا كبيش

7 يناير، 2023

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