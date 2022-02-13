وزارة العدل تبرمج عمليات تكوينية لفائدة القضاة

كشفت اليوم الأحد وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة بالجزائر لفائدة القضاة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 فيفري الجاري.

وحسب بيان للوزارة، ستعرف هذه العمليات التكوينية، مشاركة قاضية من مجلس قضاء وهران، من خلال حضورها لندوة إقليمية عبر الأنترنت يومي 16 و 17 فيفري الجاري.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي لإطلاق نتائج المشروع الذي تبنته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول “حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 2010- 2020”.

كما ستشكل هذه الندوة فرصة لإبراز جهود الجزائر في مجال النهوض بحقوق المرأة، من خلال الدراسة القيمة التي قامت بإعدادها القاضية والتي تناولت في دراستها القوانين الصادرة، ومدى ملائمتها مع حقوق المرأة الإنسانية التي أقرتها مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

بالإضافة إلى ما توصل إليه القضاء الجزائري أثناء الفصل في القضايا التي طرحت، والتي كانت المرأة طرفا فيها في مختلف المجالات.

ليديا كبيش

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