وزارة العدل تبرمج عمليات تكوينية لفائدة الإطارات والقضاة

15 يناير، 2023
كشفت وزارة العدل في بيان لها، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات والقضاة من 15 إلى 19 جانفي 2023.
وأضاف البيان،بأنه سيشارك إطار من الديوان والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ووكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء في مؤتمر حول “العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، من 19 إلى 21 جانفي 2023 بمنطقة البحر الميّت بالمملكة الأردنية،وذلك في إطار التعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالشراكة مع النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية.
وذكر البيان،بأنه سيتم التطرق من خلال هذا المؤتمر إلى عدة محاور أهمها: مقترحات لتطوير بدائل الإجراءات الجنائية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية، أهمية العدالة التصالحية وتطورها التاريخي، تطبيقات العدالة التصالحية في النظم القانونية المعاصر و أبرز مجالات تطبيق العدالة التصالحية الحديثة …الخ.
وكما سيشارك قاضيان في دورة تكوينية للمكونين حول “منهجية التكوين في القانون في مجال حقوق الإنسان (HELP)” من 16 إلى 21 جانفي 2023 بتونس،*ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج المشترك بين الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.
وفي ذات السياق أشار البيان إلى أن هذا التكوين يسعى إلى تمكين المشاركين من التحكم أكثر في الجوانب المتعلقة، بمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا،حسب منهج يراعي حقوق الإنسان وهي موجهة لفائدة القضاة وكلاء الجمهورية، المحامون، ضباط إنفاذ القانون متخصصون في حماية الأطفال، الأطباء الشرعيون الأخصائيون النفسانيون…الخ، من الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، تونس والمغرب.
حورية سعداوي
15 يناير، 2023

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