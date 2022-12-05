وزارة الطاقة: التحضير لمؤتمر إعداد خارطة طريق جديدة للقطاع

5 ديسمبر، 2022

نظمت وزارة الطاقة والمناجم، أمس الأحد، تقديم عرض حول الأطلس الصحراوي “تحديات النفط والمناجم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقدم العرض، الدكتور عبد القادر سعد الله. وقد تم الاجتماع برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وحضور إطارات من الدائرة الوزارية، حيث يهدف إلى شرح الرؤية الجديدة بشأن الأطلس الصحراوي والآثار المحتملة للتنقيب عن المحروقات والمناجم.

وامر عرقاب، بعقد جلسة العمل القادمة مع ممثلين عن سوناطراك والوكالات وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكالة النفط، ومجمع مناجم الجزائر منال.

وحسب نص البيان، يتم عقد هذه الجلسات، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء التحضير لمؤتمر خلال الربع الاول من عام 2023.

ويهدف هذا المؤتمر لإعداد خارطة طريق جديدة تمس مجالات البحث والاستكشاف، سواء عن النفط أو المنجمي، وكله بهدف جذب الاستثمار الوطني والأجنبي، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

5 ديسمبر، 2022

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